Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах
Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитных счетах в банках.
В Украине местным органам власти запретили размещать временно свободные бюджетные средства на депозитах в финансовых учреждениях до конца 2019 года, информирует enovosty.com/news.
Данное решение было принято с целью усовершенствования бюджетных процессов, которые осуществляются местными властями. Основным мотивом принятия соответствующего распоряжения была необходимость заставить работать эффективно финансовые средства, которые перечисляются в фонд местных бюджетов, но при этом не участвуют в бюджетном процессе.
Управляющий инвестиционным фондом Владимир Компаниец прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.
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Компаниец написал, что наконец прикрыли одну из схем, согласно которой местные органы власти иногда не просто так размещали бюджетные средства на депозитах в банках.