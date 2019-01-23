Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитах

Закрыть Отправить

Кабмин запретил размещать временно свободные средства местных бюджетов на депозитных счетах в банках.

В Украине местным органам власти запретили размещать временно свободные бюджетные средства на депозитах в финансовых учреждениях до конца 2019 года, информирует enovosty.com/news.

Данное решение было принято с целью усовершенствования бюджетных процессов, которые осуществляются местными властями. Основным мотивом принятия соответствующего распоряжения была необходимость заставить работать эффективно финансовые средства, которые перечисляются в фонд местных бюджетов, но при этом не участвуют в бюджетном процессе.

Управляющий инвестиционным фондом Владимир Компаниец прокомментировал данное решение на своей странице в Facebook.

Читайте: Странные дела во фронтовой Авдеевке: Кто "пилит" город? - Злой одессит

Компаниец написал, что наконец прикрыли одну из схем, согласно которой местные органы власти иногда не просто так размещали бюджетные средства на депозитах в банках.