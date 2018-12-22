Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра

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В Украине анонсировали рост минимальной заработной платы в 2019 году до 4173 грн.

Министр соцполитики Украины Андрей Рева рассказал о том, что в следующем году запланирован новый рост минимальной заработной платы для украинцев. Так, в 2019 году работающие украинцы будут минимально получать 4173 гривен, информирует enovosty.com/news.

Глава ведомства отметил, что рост минимальной зарплаты составит около двенадцати процентов. По его словам, украинское правительство будет продолжать политику роста зарплаты для работающих украинцев. Кроме того, он рассказал о том, что за этот год номинальная заработная плата в Украине стала больше на 25,6 процента и уже составляет 8666 грн в месяц. В это же время реальная зарплата стала больше на тринадцать процентов. Андрей Рева пообещал населению в дальнейшем продолжать внедрение политики повышения заработных плат, особенно для «бюджетников».

Напомним, ранее эксперты сообщали о том, что отток человеческого ресурса из Украины должен сократиться после того, как средняя заработная плата вырастет примерно до 15 000 гривен в месяц.

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