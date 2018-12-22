РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

22.12.2018 г.
13:35Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра
21.12.2018 г.
17:45Кабмин увеличил финансирование программы поддержки молодежного строительства
12:54В НБУ рассказали о резком росте международных резервов Украины
20.12.2018 г.
20:42В Украине ожидается снижение курса доллара
19.12.2018 г.
20:32Минагропрод увеличивает финансовую поддержку малым производителям
11:40Как доллар реагирует на новость о кредите МВФ?
10:10Новый большой транш: МВФ принял важное решение по помощи для Украины
Все финансовые новости

Аналитика

21.12.2018442

Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ

Итоги дня: Уход Бешеного пса, суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Генерал Джеймс “Бешеный Пес” Мэттис уходит в отставку, суперсовременные французские вертолеты заступили на службу Украинскому народу, а Рада последний ...
20.12.20181265

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов

Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Рада продлила мораторий на продажу земли в Украине, Нидерланды решили подать на Российскую Федерацию в международный суд из-за крушения MH17, а в Верховной ...
20.12.2018331

Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты

Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
Ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза заходит в тупик, когда и назад дороги нет, и впереди – все более мрачные перспективы. К тому же, страна ...

Последние новости

22.12.2018 г.
14:58 В центре Львова на рождественской ярмарке прогремел взрыв
14:31 Супрун развенчала главный миф о вакцинации против гриппа
13:35 Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра
13:25 Удивительное исцеление: Девочка странным образом поборола агрессивную форму рака
13:16 Ученые точно сказали, есть ли память у растений
13:01 KFC в Доме профсоюзов: У скандала появилось неожиданное продолжение
12:55 УПЦ МП назвали Россию государством-агрессором и не торопятся менять название церкви
12:49 Экспортеры научились хорошо зарабатывать: Украина завалила Европу рыбой
12:30 Сегодня украинцы отмечают большой праздник: история, традиции и запреты в этот день
11:29 Боевики на Донбассе понесли большие потери, - разведка
11:24 Путин заявил об этом, нисколько не стесняясь: Кремль начал поглощение Беларуси, - Илларионов
11:16 "Инопланетяне высосали эту часть земного шара": Известный украинский музыкант жестко высказался о России
10:31 Фотограф на протяжении 10 лет фотографировал участки стены между США и Мексикой, - что из этого вышло (ФОТО)
10:02 Луганская ОГА и «Укринком» будут поддерживать развитие бизнеса в области
09:45 В столичном метро полицейские дубинками избили женщин, некоторые из них беременные
09:40 Убийство Гандзюк: появилось важные детали
09:38 Ученые доказали, что парацетамол вреден
09:08 Как в Керченском проливе: Морская "война" России может дойти до Арктики
09:07 "Путинский военторг" снабжает боевиков ГСМ, но в ОРЛО продолжается топливный кризис, - ИС
08:32 Мэттис ушел: Пономарь рассказал, что делать Украине
21.12.2018 г.
23:39 Впечатляющее фото марсианского кратера
23:25 Журнал Science назвал три главных научных провала года
23:15 В столице задержали банду карманных воровок
20:53 Позор России в ГА ООН: голосование по российской резолюции об РСМД провалилось
20:51 The Washington Times: Израиль усиливает борьбу против иранских сил после решения США о выводе войск из Сирии
20:33 Стремительно дорожающие услуги ЖКХ: как украинцу не попасть в долговую яму
20:30 Мадонна обнародовала фото, на котором она полностью без одежды (ФОТО)
20:10 ВСУ: Резервистам планируется предоставлять льготную военную пенсию и дополнительный отпуск
20:00 Стало известно, как изменится цена на бензин в ближайшем будущем
19:40 Новый удар для России: Израиль, Кипр и Греция подрывают российское доминирование на энергетическом рынке
19:30 Ученые рассказали о действенном способе от бессонницы
19:15 ЕС продлил антироссийские санкции
18:53 Выделение транша МВФ будет способствовать повышению заработной платы украинцев, - Евгений Демьянов
17:45 Кабмин увеличил финансирование программы поддержки молодежного строительства
17:23 Аграрии бьют тревогу: кому выгодно блокирование импорта удобрений?
16:53 Associated Press: США обвиняют хакеров в связях с китайской разведкой
16:38 Фракция "Самопомощь" поддержала скандальный закон об НДС-льготах, - СМИ
15:44 The Washington Times: США выводят войска из Афганистана
15:12 Очередной хакерский скандал в России или кто ударил по ФСБ в день бенефиса Путина, - Злой Одессит
15:00 Будущие дети принца Гарри и Меган Маркл не получат королевских титулов
14:45 Занятия спортом могут улучшить когнитивные способности у пожилых людей
14:30 Европейское космическое агентство показало снимки заснеженного Марса (ФОТО)
14:17 Российский ракетный фрегат с вертолетом на борту двигается в сторону Азовского моря
14:11 Европейский консорциум провел испытания беспилотного вертолета
14:03 В Германии зебры совершили побег из цирка и носились по улицам (ВИДЕО)
13:55 Израиль построит самый длинный газопровод в мире
13:46 “Бешеный Пес” уходит: Джим Маттис прислал в министерство обороны 50 копий своего заявления об отставке
13:36 Киберпираты современности: Скрытый майнинг криптовалюты вырос на 4000% за год
13:33 Эксперты: Медведчук – не оппозиция
13:24 Назвали самые вредные алкогольные напитки
13:24 Студия 20th Century Fox выпустила рождественскую версию фильма «Хищник» (ВИДЕО)
13:09 Эксперты считают, что ежедневные пешие прогулки продлевают жизнь
12:58 Рассекреченные архивы: Митрополит Рижский и всея Латвии тесно сотрудничал с КГБ
12:54 В НБУ рассказали о резком росте международных резервов Украины
12:53 На Марсе нашли огромную пирамиду (ФОТО)
12:49 Тимошенко-Солоха и Крепкий Омелян: В СМИ показали украинских политиков в самых популярных новогодних фильмах (ФОТО)
12:36 В Сети показали снимки невероятной трансформации города Дубай за 50 лет (ФОТО)
12:25 Почему политики талдычат о долговой петле, - мнение
12:22 Свершилось: Суперсовременные французские вертолеты заступили на службу Украинскому народу (ФОТО)
12:18 Ёлкин карикатурой описал ситуацию с рублём в РФ
Все новости »

Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине анонсировали рост минимальной заработной платы в 2019 году до 4173 грн.

Министр соцполитики Украины Андрей Рева рассказал о том, что в следующем году запланирован новый рост минимальной заработной платы для украинцев. Так, в 2019 году работающие украинцы будут минимально получать 4173 гривен, информирует enovosty.com/news.

Украинцы будут больше зарабатывать. Названа цифра

Глава ведомства отметил, что рост минимальной зарплаты составит около двенадцати процентов. По его словам, украинское правительство будет продолжать политику роста зарплаты для работающих украинцев. Кроме того, он рассказал о том, что за этот год номинальная заработная плата в Украине стала больше на 25,6 процента и уже составляет 8666 грн в месяц. В это же время реальная зарплата стала больше на тринадцать процентов. Андрей Рева пообещал населению в дальнейшем продолжать внедрение политики повышения заработных плат, особенно для «бюджетников».

Напомним, ранее эксперты сообщали о том, что отток человеческого ресурса из Украины должен сократиться после того, как средняя заработная плата вырастет примерно до 15 000 гривен в месяц.

Читайте: Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 427

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Итоги дня: Уход "Бешеного пса", суперсовременное усиление Украины и подготовка новой агрессии РФ
Итоги дня: Грядущая катастрофа в Крыму, наказание за крушение MH17 и жесткая драка нардепов
Брекзит раскола в стране неадекватной политической элиты
Итоги дня: Деньги МВФ, страна года и вызов Украины в Керченском проливе
Латвийский бизнес VS украинская судебная система: в поисках справедливости
Антирейдерский или антинотариальний: две стороны законопроекта 9311
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, болезненная новость для Московской патриархии и цена булинга
Итоги дня: Важное заявление для Украины от США и «москитный флот» для защиты от России
Синдром уходящей Меркель
Карточный домик украинского правосудия. Борьба с коррупцией или игра в имитацию?
Все статьи


Читайте также

Кабмин планирует урезать оклады глав государственных предприятий
 Что ждет пенсионеров в следующем году?
За год в Украине сильно выросла средняя зарплата. Кто и где получает больше всех?
 В Украине военным ощутимо поднимут заработную плату
Что будет с зарплатами украинцев в 2019 году?
 Стало известно, из-за чего украинцы остаются без зарплат и пенсий
ТОП лучших способов заработать дополнительные деньги для каждого украинца
 НБУ: В Украине замедлится рост зарплат

Армия

Зенитный ракетный комплекс «Куб-М3»
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АК»
Комплекс радиоразведки «Беркут»
Боевой модуль «Ива»
Вся армия    >>

Персоны

Барак
ОБАМА
Валерий
ХОРОШКОВСКИЙ
Виктор
ЧУМАК
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Мнения
Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?
Дмитрий Горевой

Как верующих УПЦ (МП) будут использовать на выборах?

УПЦ (МП) ведет активную дезинформационную кампанию. Сегодня я расскажу вам об одном из примеров такой кампании.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях




Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 