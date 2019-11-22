Чистая прибыль в банковском секторе выросла в 3,5 раза

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Чистая прибыль украинской банковской системы за 10 месяцев 2019 года увеличилась в 3,5 раза

В пресс-службе Национального банка Украины сообщили, что чистая прибыль украинской банковской системы за 10 месяцев 2019 года увеличилась в 3,5 раза и составила 52 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В НБУ сказали, что валовые доходы банков в 2019 году увеличились на 23% и составили 201 млрд грн, а расходы выросли на 0,4% и составили 149 млрд грн.

Рост прибыли стал возможен благодаря увеличению процентных доходов украинских банков на 17%, росту комиссионных доходов банковских учреждений на 12%, переоценке активов и операций купли продажи (13,9 млрд грн), уменьшению объема отчислений банков в резервы на 56,5%.

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Ранее сообщалось, что за три квартала 2019 года украинские банки получили 48,35 млрд грн чистой прибыли против 10,9 млрд грн за этот же период в прошлом году.