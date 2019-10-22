Стало известно условие для получения финпомощи от ЕС
Оксана Маркарова сообщила, что для получения финпомощи от ЕС Верховная Рада должна принять закон о финмониторинге
Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Украина выполнила 11 условий из необходимых 12 требований для получения от ЕС второго транша финансовой помощи в размере 500 млн евро, информирует enovosty.com/news.
Маркарова отметила, что последним условием для получения финпомощи является приведение правил финмониторинга к четвертой директиве ЕС. Необходимый законопроект уже разработан, активно обсуждается в комитетах Верховной Рады и в ближайшее время должен быть вынесен на голосование
Маркарова подчеркнула, что данный законопроект является последним условием и после его принятия уже не будет никаких требований, которые будут останавливать процесс получения помощи.
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Однако, для того, чтобы начать получать средства, необходимо находиться в программе МВФ и поэтому договоренности с МВФ также очень важны.