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Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста
 
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Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста, оказывающих влияние на прогноз роста украинской экономики

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что улучшение прогноза роста украинской экономики на 2019 год обусловлено макрофинансовой стабильностью, изменением структуры экспорта, очисткой банковского сектора и рекордным урожаем сельскохозяйственной продукции, информирует enovosty.com/news.

Рожкова также отметила, что сегодня Украина имеет позитивную динамику относительно снижения уровня инфляции, повышения стабильности валютного рынка и доверия инвесторов к финансовой системе.

Рожкова рассказала об основных факторах экономического роста

По мнению зампредседателя НБУ, именно внешние инвесторы создали фундаментальный фактор, который позитивно повлиял на динамику экономического развития.

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Также очень важным моментом, по мнению Рожковой, является изменение структуры экспорта. Несмотря на то, что основной экспортной продукцией Украины остается сырье, уровень обработанной продукции в общей доле экспорта постепенно увеличивается. А в импорте увеличивается количество машин, механизмов, оборудования для производства, то есть тех технологий, которые используются в процессе производства.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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