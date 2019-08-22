Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза Украинские банки увеличили прибыль в 4 раза

Закрыть Отправить

В НБУ сообщили, что украинские банки увеличили прибыль в 3,8 раза

В Национальном банке Украины сообщили, что украинские банки за январь-июль 2019 года увеличили прибыль в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, информирует enovosty.com/news.

Работающие банки получили чистую прибыль в размере 36,727 млрд грн. Доходы банков за анализируемый период увеличились до 141,401 млрд грн (+ 29,8%), а расходы — до 104,674 млрд грн (+ 5,6%).

Основными причинами роста чистой прибыли в НБУ назвали увеличение чистых комиссионных и процентных доходов банков, низкий уровень отчислений в резервы и позитивный результат от операций купли-продажи.

Читайте: В аннексированном Крыму жители жалуются на оккупантов

Как сообщалось ранее, НБУ ожидает существенного увеличения прибыли украинских банков в 2019 году на фоне позитивных тенденций прошлого года.