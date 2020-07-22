Минфин привлек в госбюджет 11,5 млрд грн

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Минфин продал ОВГЗ на 11,5 млрд грн

В Министерстве финансов Украины сообщили, что по итогам аукциона по размещению ОВГЗ министерство привлекло в государственный бюджет сумму в эквиваленте 11,5 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Отмечается, что на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один — в иностранной валюте. Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне — 6 месяцев и 2 года.

От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд грн, а от размещения двухлетних — 2,1 млрд грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних — 10,25%.

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От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $171 млн. Средневзвешенная ставка доходности не изменилась — 3,39%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечена сумма в эквиваленте 11,5 млрд грн.