Эксперт назвал главную задачу Нацбанка

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В Украине есть большие проблемы с падением активности бизнеса, сокращением рабочих мест и заработных плат, поступлений в бюджет.

Директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что курс доллара не нужно рассматривать отдельно, так как он является производной от текущего состояния экономики и задач государства по росту экономики и доходов людей. Он также рассказал о ключевых задачах, которые сегодня стоят перед властью и Национальным банком Украины, информирует enovosty.com/news.

«Главная задача, которая стоит сегодня перед властью — это переломить тенденцию спада роста в стране. То, что не хотел делать предыдущий глава НБУ и начал делать Кирилл Шевченко.

Что мы имеем? Макроэкономическая стабильность достигнута: мы обслуживаем внешние долги и имеем соглашение с МВФ, золотовалютные резервы Нацбанка выросли за первые полгода на $3,2 млрд, инфляция за год составила 2,4%, курс с 1.07.19 по 1.07.20 поднялся на 5%. В обновленном бюджете на этот год среднегодовой курс доллара — 29,5. Какой стабильности еще не хватает?)

Но есть большие проблемы с падением активности бизнеса, сокращением рабочих мест и заработных плат, поступлений в бюджет. Сейчас задача Национального банка без резкого всплеска инфляции запустить экономику. В этом задании курс имеет важное значение, поскольку сокращает поступления в государственный бюджет и помогает в первую очередь инвесторам в государственные ценные бумаги получать сверхприбыли. По закону сохранения энергии, если больше зарабатывают финансисты, тем меньше города остается всем остальным. Конечно рост курса почти 4% с 1.07.20 отразится на инфляции, но постепенно. Главное для бизнеса прогнозировать диапазон колебания, чтобы не закладывать большую премию за риски в стоимость, что увеличивает цены и уменьшает покупательную способность. То есть разумный баланс сегодня нужен больше, чем полная стабильность. Потому что на кладбище также все стабильно», — написал Дорошенко.

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