В условиях кризиса средства лучше вкладывать в акции IT-компаний и металлы, — Олег Голубенко

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В Нацбанке сообщили, что интерес инвесторов к рисковым активам в мире уменьшился

С вопросом относительно направлений, куда эффективнее всего вкладывать средства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что когда глобальная экономика переживает кризис, все равно есть предприниматели, прибыль которых растет

«Потому что вакуума не бывает. Очень много отраслей терпят убытки. Но некоторые отрасли имеют колоссальный рост. И было ожидаемо, что объем рисковых операций будет снижаться в период кризиса. Но некоторые отрасли имеют колоссальный рост. К прибыльным компаниям можно отнести компании, связанные с дистанционным предоставлением услуг. В частности, IT-компании, компании по доставке, цифровая торговля и другие компании, которые востребованы в условиях новых вызовов и карантина. Эти компании показывают колоссальный рост и это один из видов, куда стоит вкладывать средства.

Кроме этого, когда происходят кризисы, то часто инвесторы пытаются выйти в денежные средства и зафиксироваться, к примеру, в металлах, которые показывают более-менее стабильный рост в условиях мировых кризисов», — сообщает Олег Голубенко

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