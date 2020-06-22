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Популярность программы «Доступные кредиты 5-7-9%» стремительно растет

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Популярность программы «Доступные кредиты 5-7-9%" стремительно растет
 
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Популярность программы «Доступные кредиты 5-7-9%" стремительно растет

В Министерстве финансов Украины сообщили, что в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки за неделю выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 миллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Всего, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдано 721 кредит на общую сумму почти в более чем полмиллиарда гривен (509,43 млн грн).

«Расширение круга уполномоченных банков увеличивает количество предпринимателей, которые имеют возможность получить государственную поддержку. Только за прошлую неделю уполномоченные банки заключили около 11% выданных за весь период действия Программы кредитов. Интересно, что несмотря на то, что правительством, путем введения инструмента рефинансирования, была трансформирована программа «Доступные кредиты 5-7-9%» в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных мероприятий, введенных для борьбы с пандемией Covid-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы — инвестиционные кредиты.

Популярность программы «Доступные кредиты 5-7-9%» стремительно растет

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Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес, несмотря на трудные времена, думает о развитии и инвестирует в это средства», — отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

Напомним, на прошлой неделе правительство упростило условия участия в программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 49

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