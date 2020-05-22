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В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%
 
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В Украине на протяжении апреля-мая изменение розничных цен не превышало 3% в неделю

В Национальном банке Украины сообщили, что на протяжении апреля-мая изменение розничных цен на продукты питания и медицинские товары не превышало 3% в неделю, а стоимость некоторых товаров даже снижалась, информирует enovosty.com/news.

В НБУ напомнили, что с 18 мая вступило в силу постановление КМУ о государственном регулировании цен, которое обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинских товаров. Согласно данным онлайн-супермаркетов, в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких
товаров «не превышало 3% за неделю»

В Украине размер потребительской инфляции не превышает 3%

Сообщается, что на текущей неделе наблюдалось снижение цен на лекарства под влиянием рыночных факторов, в частности стабилизации ситуации на валютном рынке. Также снижались розничные цены на медицинские маски, что было вызвано увеличением предложения

Читайте: В Украине снизились цены на бензин и дизельное топливо


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 13

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