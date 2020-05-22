НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру

Главная » Последние новости » Финансовые новости » НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру

Закрыть Отправить

НБУ планирует открыть онлайн-доступ к Кредитному реестру

Национальный банк Украины планирует предоставить удаленный доступ к своему Кредитному реестру, информирует enovosty.com/news.

Согласно норм проекта о внесении изменений в Положение о Кредитном реестре Национального банка Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 мая 2018 № 50, заявитель сможет получить информацию из кредитного реестра путем простого поискового запроса

Верификация данных физического лица будет осуществляться с помощью системы BankID Национального банка или квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Читайте: Банкам открыли доступ к кредитному реестру должников в Украине

Физическое лицо сможет подписать заявление на получение информации из кредитного реестра, которое подается в электронной форме, личным КЭП, юридическое лицо — квалифицированной электронной подписью своего руководителя.

При этом, заявление на получение информации из кредитного реестра может подаваться и на бумажных носителях. Лицо, получающее такую ​​информацию по доверенности, должно будет приложить к заявлению копию документа, подтверждающего его полномочия.