Разработчики предупредили о возможных проблемах с приложением «ОК, Альфа» из-за задолженности банка

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Разработчики предупредили о возможных проблемах с приложением «ОК, Альфа» из-за задолженности банка Разработчики предупредили о возможных проблемах с приложением «ОК, Альфа» из-за задолженности банка

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С марта 2020 года «Альфа-Банк Украина» прекратил выполнять взятые на себя обязательства перед компанией ООО «Финик.Про», которая является разработчиком онлайн-банкинга для предпринимателей «ОК, Альфа».

Проблемы начались в конце 2019 года, когда сменилось руководство «Альфа-Банк Украина».

Де-факто, банк не рассчитался с украинскими программистами за полученные услуги, соответственно не получил имущественного права интеллектуальной собственности на использование отдельных функций системы онлайн-банкинга «ОК, Альфа». В частности, речь идет о сервисе «создание и ведение зарплатных проектов». Разработчик вынужден судится с «Альфа-Банк Украина» из-за нарушения авторских прав на использование софта, — сообщает РБК-Украина.

«На наши запросы и многочисленные предложения начать диалог мы не получили ни одного конструктивного ответа и вынуждены были обратиться в суд, чтобы защитить свои права. Сейчас ситуация выглядит так: банк с репутацией надежного финучреждения с европейскими корнями, который декларирует, что является частью частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге, фактически ведет себя как «захватчик» и «аннексирует» украинский софт», — рассказал Евгений Кулик, директор ООО «Финик.Про».

Украинские программисты начали работать с «Альфа-Банком» с 2018 года и создали одну из лучших в Европе систем онлайн-банкинга для предпринимателей. В 2019 году по результатам исследования Business Online Banking 2019, проведенного Международной ассоциацией бизнес-банкиров, «ОК, Альфа» попала в пятерку лучших систем Восточной Европы и Центральной Азии.

Евгений Кулик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы из-за действий банка пострадали пользователи сервиса, но использование софта без оплаты называется обычным «пиратством», поэтому компания вынуждена отстаивать свои права в суде и готова к отключению части функционала «ОК, Альфа».

«Альфа-Банк Украина» по последней классификации НБУ попал в категорию банка иностранных банковских групп. За время работы в Украине «Альфа» в 2019 году поглотила «Укрсоцбанк». Сейчас «Альфа» работает над приобретением Idea Bank.

По данным Нацбанка Украины, на начало 2021 года крупнейшими акционерами Альфа-Банка опосредованно являлись Михаил Фридман (32,86%), Герман Хан (20,97%), Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,40%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн (3,87%) и Андрей Косогоров (3,67%).