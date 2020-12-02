Александр Леонов: «Необходимо сделать все, чтобы малый и средний бизнес выжили»

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Рада перенесла введение кассовых аппаратов для ФОПов

С вопросом относительно важности переноса введения кассовых аппаратов для ФОПов “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что это было политически необходимо, поскольку привело к массовым протестам со стороны ФОПов

«И там вопрос был не только в кассовых аппаратах, но и в достаточно большом количестве недоработок, как, например, огромные штрафы, которые могли накладывать на ФОПов. Там были нюансы, которые могли привести к злоупотреблениям со стороны налоговой. И поэтому пришлось перенести, хотя многие специалисты говорят про необходимость дальнейшей фискализации, в том числе ФОПов. Но вопрос в том, что такие вещи обычно делают в то время, когда не происходит кризис. А когда мир сталкивается с экономическим кризисом, то необходимо сделать все, чтобы малый и средний бизнес выжили, даже без поддержки государства.

В этом направлении и было принято решение. Чтобы просто оставить в покое ФОПов и дать возможность им выживать в экономический кризис или даже, возможно, локдаун. Как минимум, чтобы им не пришлось воевать с силовиками и другими государственными органами», — сообщает Александр Леонов

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