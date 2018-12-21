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Кабмин увеличил финансирование программы поддержки молодежного строительства

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Кабмин утвердил выделение 30 млн. грн. на докапитализацию уставного капитала Государственного фонда поддержки молодежного строительства, что позволит выдать дополнительно 47-48 льготоных кредитов

Кабмин увеличил финансирование программы по выдаче льготных займов молодым семьям на покупку жилья, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Государственные чиновники утвердили выделение 30 млн. грн. на докапитализацию уставного капитала Государственного фонда поддержки молодежного строительства. Общий уставной капитал после докапитализации составит 331,4 млн грн.

Дополнительные финансовые ресурсы будут сразу направлены на предоставление льготных кредитов молодым семьям. Выделенные 30 млн. грн позволят профинансировать жилье 47-48 семьям. Кредиты будут выдаваться на срок до 20 лет. Процентная ставка по кредитам будет равна учетной ставке НБУ.

Программа рассчитана на молодежь возрастом до 35 лет. В первую очередь право на получение льготных займов имеют следующие категории граждан:

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участники АТО,

волонтеры, учавствовавшие в АТО;

переселенцы с оккупированных территорий;

активисты, получившие травмы во время Евромайдана.

Кроме того, приоритетное право получают члены семей, представитель которых погиб на Майдане или АТО, а украинским военным предоставляются дополнительные скидки.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

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