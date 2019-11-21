Рожкова рассказала о переговорах с МВФ

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Рожкова сообщила, что в Нацбанке не видят существующих препятствий для успешного завершения переговоров с МВФ

Первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что в Нацбанке не видят существующих препятствий для успешного завершения переговоров и подписания соглашения с МВФ о предоставлении Украине нового кредитного транша, информирует enovosty.com/news.

Рожкова отметила, что так как приняты закон о незаконном обогащении и госбюджет, а в ближайшее время будут сформированы независимые наблюдательные советы госбанков, то никаких препятствий для подписания нового соглашения нет.

Зампред НБУ также сказала, что миссия МВФ видит прогресс благодаря совместной работе Нацбанка, Кабмина и Офиса Президента.

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В Нацбанке прогнозируют, что согласие МВФ на открытие кредитной программы будет получено до конца текущего года.