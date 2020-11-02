Олег Голубенко: «При введении локдауна правительству необходимо будет решать целый ряд социальных проблем»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Олег Голубенко: "При введении локдауна правительству необходимо будет решать целый ряд социальных проблем" Олег Голубенко: "При введении локдауна правительству необходимо будет решать целый ряд социальных проблем"

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Правительство Грузии сообщило, что оплатит населению коммунальные счета за электроэнергию и природный газ за четыре месяца

С вопросом относительно возможности реализации подобных мер в Украине или принятия правительством других программ для поддержки населения «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что такая ситуация в Украине вряд ли возможна

«Потому что это популизм и на это нужны деньги. А денег на это в государственном бюджете нет. И у нас уже была ситуация с практически локдауном. Но никаких мер, кроме как не насчитывать пеню на период предоставления коммунальных услуг, правительство не предприняло. Сейчас правительство понимает, что при возможном введении локдауна в результате пандемии необходимо будет решать целый ряд социальных проблем. Потому что растет безработица, долги по жилищно-коммунальным услугам. Но и сам по себе локдаун предусматривает уменьшение поступлений в бюджет. А бюджет у нас и так, скорее всего, будет закрыт с дефицитом. Поэтому наше правительство маловероятно, что может пойти на подобные шаги, хотя практика подобных мер поддержки есть и в европейских странах», — сообщает Олег Голубенко