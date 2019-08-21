Сологуб рассказал, как Украине избежать последствий кризиса на мировых рынках

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Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб рассказал, как Украине избежать последствий финансового кризиса на мировых рынках

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что для того, чтобы Украина избежала негативные последствия мирового финансового кризиса, правительство должно продолжать проведение начатых реформ при поддержке МВФ, информирует enovosty.com/news.

Сологуб отметил, что на сегодня происходит ухудшение ситуации на развивающихся рынках. В частности, в Аргентине национальная валюта и фондовый рынок резко рухнули после объявления итогов президентских выборов.

Дмитрий Сологуб отметил, что у Украины есть шанс покинуть глобальный негативный тренд развивающихся рынков. Однако для этого необходимо продолжение реформ и заключение нового соглашения с Международным валютным фондом, что будет важным психологическим фактором для инвесторов

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