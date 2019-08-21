Проблем с погашением внешних займов не будет, — НБУ
Заместитель главы НБУ сообщил, что проблем с погашением внешних займов до конца этого года не будет
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что проблем с погашением внешних займов до конца этого года не будет, даже если Украина не успеет заключить новое соглашение с Международным валютным фондом, информирует enovosty.com/news.
Дмитрий Сологуб подчеркнул, что по сравнению с предыдущим годом экономическая и финансовая ситуация в стране намного лучше.
Сейчас на счетах Кабмина находятся десятки миллиардов гривен и более двух миллиардов долларов и поэтому проблем с финансированием до конца текущего года Минфин не имеет.
Читайте: Международные резервы Украины сократились из-за долговых выплат
По словам замглавы НБУ, именно по этой причине кризис на мировых финансовых рынках не затронул Украину. Кроме того, Украина практически полностью выполнила программу заимствований.