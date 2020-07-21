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В Украине пенсию можно будет получить в автоматическом режиме

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Николай Шамбир сообщил, что в Украине пенсию можно будет получить в автоматическом режиме

Советник министра социальной политики Николай Шамбир сообщил, что теперь украинские пенсионеры могут оформить пенсию полностью в автоматическом режиме, информирует enovosty.com/news.

Шамбир отметил, что Пенсионный фонд работает над этим «достаточно мощными темпами». Уже сегодня документы можно предоставить через электронный кабинет, а потом просто подойти в управление Пенсионного фонда и заверить документы, что занимает 10-15 минут.

Сейчас идет работа над тем, чтобы пенсию можно было назначать без прихода в Пенсионный фонд. Но, к сожалению, пока стаж, который учитывается для пенсии, есть в базе данных только с 2000 года.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 127

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