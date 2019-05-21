Миссия МВФ приступила к работе и проверки хода выполнения «домашнего задания»

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Представитель киевского офиса МВФ сообщил, что миссия МВФ приступила к работе и проверки выполнения требований МВФ

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда и начала проводить рабочие встречи, на которых планируется рассматривать как макроэкономическую ситуацию в стране, так и состояние финансовых рынков и текущую капитализацию украинских банков, информирует enovosty.com/news.

Необходимо отметить, что Украина до сих пор не выполнила ряд ключевых требований МВФ, в частности, не был принят закон об ответственности за незаконное обогащение и закон о снятии депутатской неприкосновенности. Кроме того, миссия МВФ будет предупреждать о существующем риске денационализации Приватбанка и угрозе возврата его предыдущим владельцам.

По мнению экспертов, существует проблема с ответственностью. После официального ухода в отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и министра финансов Оксаны они останутся на рабочих местах в качестве «исполняющих обязанности», что не устроит МВФ. МВФ не заключает свои Меморандумы с временными лицами, а только с теми, кто официально утвержден в должности и несет ответственность за выполнение принятых обязательств.

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Со стороны Украины Меморандум с Фондом подписывают президент, премьер-министр, министр финансов и председатель Нацбанка. По мнению экспертов, тянуть с выполнением заданий МВФ нельзя, так как Украина слишком нуждается в финансовых ресурсах. В 2019-2020 годы необходимо заплатить по госдолгу $15 млрд. Ранее компания JP Morgan сообщила, что Украина вряд ли сможет получить транш МВФ в этом году из-за невыполнения основных требований МВФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыла миссия МВФ, которая будет работать две недели и решать, предоставлять ли Украине макрофинансовую помощь 500 млн евро.