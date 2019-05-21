В Украине ужесточают правила выдачи кредитов

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НБУ принял постановление “Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”, согласно которому при выдаче кредита банковские структуры будут обязаны учитывать кредитные риски и принимать во внимание данные из Кредитного реестра НБУ

Национальный банк Украины утвердил постановление “Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины”, согласно которому вводятся в действие новые правила выдачи кредитов. Постановление вступает в силу с 21 мая 2019 г, информирует enovosty.com/news.

Согласно принятому постановлению, при выдаче кредита банковские структуры будут обязаны учитывать кредитные риски и принимать во внимание данные из Кредитного реестра НБУ. Напомним, ранее банки самостоятельно принимали решение относительно выдачи займов и не учитывали данные из реестра НБУ.

Тестовый вариант начнет работать с 1 июля 2019 года, а обязательное выполнение норм постановления для всех банковских структур стартует с 1 декабря 2019 года. Теперь банки обязаны будут просчитывать кредитный риск, состоящий из 10 классов. При условии наличия достаточного количества баллов, финансовые учреждения будут рекомендовать выдачу кредита. Если же в реестре НБУ обнаружится информация о наличии задолженности заемщика перед другими финансовыми учреждениями, кредит не выдадут.

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Если же банк будет нарушать новое постановление и не оценивать кредитный риск заемщиков, то банковское учреждение могут обвинить в рисковой деятельности и лишить лицензии.