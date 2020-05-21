Помощь ЕС необходимо направить на энергомодернизацию страны, — Тарас Загородний

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Совет ЕС одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19.

С вопросом относительно влияния транша ЕС на экономику Украины и наиболее эффективных направлений, куда можно было бы направить полученную помощь, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что вряд ли эти средства сильно помогут украинской экономике

«Помощь ЕС состоит из двух траншей. Один транш будет в размере 600 млн евро. И его предоставляют без каких-либо условий. А второй транш уже будет выделяться при определенных условиях. И этими условиями скорее всего будут открытие рынков, что еще больше усугубит экономический кризис. Поэтому сумма, конечно, значительная, но на экономическую ситуацию она не повлияет. Эти деньги лучше было бы вкладывать в энергомодернизацию страны, чтобы мы меньше потребляли импортного газа и других энергоносителей. Возможно, деньги будут направлены на финансирование социальных программ для врачей, чтобы они могли более эффективно бороться с коронавирусом», — сообщает Тарас Загородний