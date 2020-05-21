Минфин снизил процентные ставки по краткосрочным ОВГЗ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Минфин снизил процентные ставки по краткосрочным ОВГЗ Минфин снизил процентные ставки по краткосрочным ОВГЗ

Закрыть Отправить

Минфин снизил процентные ставки по краткосрочным ОВГЗ благодаря укреплению доверия инвесторов

В Министерстве финансов Украины сообщили, что 19 мая министерство успешно разместило на аукционах номинированные в гривне и долларах ОВГЗ, причем со сниженными процентными ставками по краткосрочным облигациям. Сообщается, что снижение ставок стало возможным благодаря укреплению доверия инвесторов, информирует enovosty.com/news.

Срок погашения ОВГЗ, номинированных в гривне, составляет 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 год, а ОВГЗ, номинированных в долларах, составляет 7 месяцев. Благодаря повышенному спросу со стороны инвесторов, который составил более 28 млрд гривен, средневзвешенную ставку по 3-месячным облигациям снижено до 10,5%, а по 6-месячным — до 10,78%.

Постепенно восстанавливается спрос на инструменты с более длинным сроком погашения. Так, инвесторы приобрели 9- месячные и 12-месячные ОВГЗ по средневзвешенным ставкам 11% и 10,97% соответственно. Минфин также разместил 7-месячные ОВГЗ, номинированные в долларах, по средневзвешенной ставке 3,39% на сумму 369 млн долл. Всего по итогам аукционов в государственный бюджет были привлечены средства в эквиваленте 21,2 млрд грн.