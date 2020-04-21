Мировой банк и ЕС отметили успехи Украины в реформировании системы госфинансов

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Мировой банк и ЕС отметили успехи Украины в реформировании системы госфинансов. В частности, была подчеркнута важность внедрения открытого государственного веб-портала бюджета для граждан и системы электронных закупок «ProZorro»

Всемирный банк и ЕС опубликовали отчет по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности в Украине (ГРФП) за 2019 год. Оценку осуществлял Всемирный банк в рамках Программы ЕС по реформированию системы государственного управления и управления государственными финансами (EURoPAF) в тесной координации с Министерством финансов Украины, информирует enovosty.com/news.

Согласно проведенной оценки ГРФП за 2019 год, правительство Украины достигло прогресса в применении Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (МСБОДС). Согласно данным отчета, правительством были усовершенствованы инструменты макроэкономического и бюджетного прогнозирования, а также повышен уровень прозрачности в сфере управления государственными финансами путем запуска открытого веб-портала бюджета для граждан и системы электронных закупок «ProZorro».

По сравнению с 2015 годом многие показатели и параметры улучшились, в том числе те, которые касаются фискальной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и эффективного использования ресурсов для оказания услуг.

Это уже четвертая оценка ГРФП Украины. Предварительные оценки ГРФП проводились в 2006, 2011 и 2015 годах: результаты предварительной оценки легли в основу стратегии реформирования системы управления государственными финансами страны в 2017-2020 гг. Результаты же текущей оценки закладывают основу новой стратегии реформирования экономики страны на 2021-2024 гг.