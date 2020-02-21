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«Цифровая гривна»: Нацбанк планирует выпустить э-гривну

Главная » Последние новости » Финансовые новости » "Цифровая гривна": Нацбанк планирует выпустить э-гривну
 
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Яков Смолий сообщил, что НБУ готов выпустить э-гривну

Глава Национального банка Украины Яков Смолий во время международной конференции «Цифровые валюты центральных банков: новые возможности для платежей» сообщил, что НБУ готов выпустить э-гривну при условии отсутствия угроз для финансовой и ценовой стабильности, информирует enovosty.com/news.

Яков Смолий отметил, что Нацбанк продолжает тестировать возможность выпуска электронной гривны. В частности, в 2018 году НБУ тестировал использование э-гривны среди сотрудников банка.

«Цифровая гривна»: Нацбанк планирует выпустить э-гривну

Рабочие группы проводили различные операции с электронной гривной. Например, создание электронного кошелька, перевод средств на другой электронный кошелек, мобильный телефон, безналичную карточку PROSTIR

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Смолий сообщил, что сегодня около 80% центробанков в мире уже работают над созданием электронной валюты. А большая половина уже перешла к практическим аспектам запуска э-валюты. НБУ рассматривает э-гривну как фиатную (обычную) валюту в электронном виде, которая может обмениваться как на наличные, так и на безналичные средства в отношении 1:1.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 57

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