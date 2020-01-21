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Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Александр Палий рассказал о подводных камнях реализации закона о доступном кредитовании МСБ
 
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Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства, согласно которому малый и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%

С вопросом относительного влияния данного закона на развитие малого предпринимательства «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что все будет зависеть от того, как будут выполняться критерии по выдаче кредитов

«Если выдача кредитов будет только своим, то, понятно, что это будет идти во вред. То есть необходимо, чтобы были заложены нормальные алгоритмы получения этих кредитов. Кроме того, ставки кредитов дифференцированы и для малого бизнеса они более низкие, а для среднего — более высокие. Также важно, чтобы ставки устанавливались не на все время, а чтобы была привязка к инфляции.

Уже давно существуют идеи о микрокредитовании. Они очень полезны. Но очень жаль, что Украина этим не занималась в 90-е годы. При наших больших процентных ставках очень трудно вести бизнес и быть конкурентными», — сообщает Александр Палий

Читайте: Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для малого бизнеса


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

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