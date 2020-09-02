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Риски для банковской системы растут на фоне кризисных явлений, — Александр Леонов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Риски для банковской системы растут на фоне кризисных явлений, - Александр Леонов
 
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Банки государственного сектора продолжают уменьшать портфель неработающих кредитов. По итогам I полугодия объем неработающих кредитов сократился на 6,1 млрд грн до 391 млрд грн

С вопросом относительно эффективности государственной политики в сфере кредитования в условиях пандемии и высокого уровня риска невозврата кредитов “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что тех кредитов, которые выдаются государственными банками, недостаточно для того, чтобы повлиять на экономику

«Государство попыталось создать программу помощи малому и среднему бизнесу. И мы знаем о кредитах под необольшие проценты, которые уже выдаются. Но, конечно же, их недостаточно для того, чтобы повлиять на экономику в целом. И тем, кому повезло, смогут пережить кризис. Но очень много бизнесов, которые закрылись и очень многие попали под кризисное влияние.

Очевидно, что риски для банковской системы растут на фоне кризисных явлений и того, что продолжается нарастание количества заболевших. Сообщается, что карантин может быть усилен как по Украине, так и в отдельных областях. И надо дождаться конца года, чтобы понять, насколько работа банковской системы дает какие-то результаты», — говорит Александр Леонов

Читайте: Коронакризис в банковской системе: Украинские банки уволили тысячи сотрудников


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 74

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