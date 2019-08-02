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Нацбанк пополнил международные резервы на $1,3 миллиарда

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк пополнил международные резервы на $1,3 миллиарда
 
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Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы на $1,3 миллиарда

Национальный банк Украины пополнил свои международные резервы путем приобретения валюты на межбанковской валютной бирже на 1,3 миллиарда долларов, информирует enovosty.com/news.

Согласно монетарному и макроэкономическому обзору НБУ за июль, с начала 2019 года Нацбанк увеличил международные резервы путем приобретения валюты на межбанковском рынке на 2,7 миллиарда долларов. Экономически эффективно пополнить международные резервы, не оказывая влияния на рыночный курс, НБУ позволило наличие значительного объема предложения валюты, в том числе инвестиции иностранных граждан в гривневые ОВГЗ.

Нацбанк пополнил международные резервы на $1,3 миллиарда

В НБУ сообщили, что обменный курс гривны к доллару в июле укрепился на 4% и достиг минимальных показателей за последние три года. Как сообщалось ранее, регулятор в июне пополнил международные резервы путем приобретения валюты на межбанке на 322,3 миллиона долларов.

Читайте: НБУ в июне увеличил свои валютные резервы на $322 миллиона


Автор: Оксана Ельченко
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