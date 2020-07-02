Япония предоставляет Украине 4,2 млн долл: подробности

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Япония предоставляет Украине помощь в размере 4,2 млн долл

Япония предоставляет Украине помощь в размере 4,2 млн долл для финансирования пяти проектов, которые реализуются Международным Комитетом Красного Креста и ООН, информирует enovosty.com/news.

Проекты направлены на поддержку наиболее незащищенных слоев населения, гуманитарные потребности, развитие малого и среднего бизнеса, приобретение медицинского оборудования, восстановление поврежденных домов в восточных областях Украины и т.д.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи сообщил, что Япония за последние 29 лет предоставила Украине помощь в размере $3,1 млрд.

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