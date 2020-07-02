Wargaming обяжут платить 20% налога в Украине

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Пользователей Wargaming, Youtube и компаний, обеспечивающих прием и перевод денежных средств (Банки и ФК) в пользу нерезидентов обяжут платить 20% от оборота за сервис или виртуальный товар (виртуальный ваучер, голда и тп)

Украинские депутаты планируют обложить НДС электронные услуги, которые предоставляют иностранные компании, незарегистрированные в Украине. Соответствующий законопроект №2634 уже готовится к рассмотрению в Верховной Раде.

Налогообложение на всю катушку

В пояснительной записке к проекту закона говорится об НДС для электронных услуг, которые поставляются зарубежными компаниями без украинских офисов физлицам в Украине. К перечню тех, кто должен платить НДС, добавляют нерезидентов, у которых нет представительства в Украине, и которые поставляют физлицам в Украине электронные услуги. К этому списку добавляют и посредников в таких операциях. Электронными услугами, по тексту документа, считаются все услуги, которые предоставляются через интернет, включая: игры, изображения, тексты, фото, рекламные услуги в интернете и в мобильных приложениях, поставки ПО и обновлений к нему, дистанционное обслуживание ПО и т.д.

Авторы законопроекта указывают на аналогичные законы в Европейском союзе и Российской Федерации, где подобный налог введен с 1 января 2017 года.

Во французской прессе этот налог часто называют GAFA — по первым буквам названий корпораций, которых фискальное нововведение должно было коснуться в первую очередь: Google, Amazon, Facebook и Apple. Под действие нового сбора должны были также попасть интернет-компании, получающие общий доход более 750 миллионов евро, не менее 25 из которых — от продуктов и услуг, реализованных во Франции. Предполагалось, что они будут выплачивать французскому государству 3% подоходного налога с 2021 года. Таким образом, помимо уже упомянутых корпораций под действие этого нового французского налога, могли попасть Airbnb, Instagram, Meetic и Criteo, а также ряд немецких, испанских, британских и китайских компаний.

Намерение ввести налог спровоцировало рост напряженности между Францией и Соединенными Штатами. Американский президент Дональд Трамп инициировал расследование возможных будущих эффектов введения налогового сбора во Франции. Он также угрожал ввести ряд санкции, к примеру, дополнительный налог на ввоз на территорию США французских вин.

Как отнесутся власти США и других стран, а также представители крупнейших компаний к украинскому законопроекту пока не ясно. Но явно не положительно.

В украинском же варианте предлагается обложить компании-нерезиденты, которые предоставляют электронные услуги, 20% НДС. Если проект закона примут, он вступает в силу на следующий день после публикации, и будет касаться налоговых периодов после 1 января 2021 года.

По мнению экспертов, такой резкий скачок — с 0 до 20% может вызвать закономерное возмущение крупнейших IT-компаний. В результате предоставление услуг может быть ограничено, их станет меньше, набор существующих сервисов хуже, а о появлении новых можно будет забыть. Все дополнительные затраты лягут на плечи конечного потребителя – обычного украинского пользователя услуг.

Во-вторых, хотя в переходных положениях к законопроекту утверждается, что его реализация не повлечет дополнительных расходов из госбюджета и даже наоборот – наполнит его, сначала будет необходимо инвестировать сотни тысяч долларов в программное обеспечение для создания электронных сервисов «НДС для нерезидентов». Ведь опыта у нас такого нет. Да и для того, чтобы заработали механизмы получения налоговых уведомлений нерезидентам, подачи упрощенных деклараций, тоже нужны большие вливания.

К тому же, как отмечают юристы, у государства практически не будет рычагов для того чтобы принудительно выполнять этот закон в отношении нерезидентов. Поэтому эффект от принятия законопроекта и его реализации может и ничего существенного не принести в бюджет Украины и стать обычным PR-проектом отдельных политсил и депутатов.