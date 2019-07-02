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Инвестиции зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры, — эксперт

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Инвестиции зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры, - эксперт
 
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Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов сообщил, что инвестиции зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры, а иностранные бизнесмены ожидают от Зеленского формирования нового Кабмина и четкого сигнала о дальнейшем стратегическом курсе страны

Партнер инвестиционной компании Millstone&Co Михаил Жернов сообщил, что иностранные бизнесмены ожидают от Зеленского запуска свободного рынка, функционирующего по четким и понятным правилам, информирует enovosty.com/news.

По мнению эксперта, чем быстрее в стране сформируется новая власть и начнет активно сотрудничать с внешними партнерами, тем больше вероятность того, что Украина повысит свою инвестиционную привлекательность для крупных инвесторов. Жернов подчеркнул, что инвестиции зависят от внутренней политики и мировой конъюнктуры

На сегодня инвесторы не осуществляют активных действий, так как ожидают формирования нового Кабмина. Кроме того, они ожидают от президента четкого сигнала о том, в каком направлении страна пойдет дальше и какие реформы будет осуществлять. Будут ли проводиться предыдущие реформы, такие как создание открытых рынков, борьба с коррупцией, реформы в газовой отрасли, стабилизация финансового положения, или же начнут реализовываться новые.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 182

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