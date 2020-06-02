Ярослав Жалило рассказал о значении увеличения остатка на казначейском счете

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Украина удвоила остаток средств на главном счету государства, который по состоянию на 1 июня 2020 года составил 32,5 млрд грн

С вопросом относительно значения увеличения средств на едином казначейском счете для экономики страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что остаток на едином казначейском счете является техническим остатком

«То есть пришли деньги в бюджет, ушли деньги для финансирования бюджетных расходов и остался остаток на счете. Сегодня это одна сумма, а завтра будет масштабный налоговый платеж и будет другая сумма, а послезавтра будет проплата по бюджетной программе и будет третья сумма. Таким образом, это просто расчетная сумма. И сопоставлять ее дело неблагодарное. О чем она говорит, так это о том, насколько динамично связаны доходы и расходы. В случае, если бюджет збалансирован хорошо, то остаток будет минимальным, потому что даты расходов согласованы с датой поступлений.

Например, если человек получил зарплату, то он знает, что у него есть определенная сумма денег. Потом осуществляются расходы на коммуналку и другие потребности и остается какой-то остаток. Если человек потратит больше денег, не дожидаясь зарплаты, то у него будет минус. Это не означает, что это плохо. Это просто говорит о том, что после зарплаты опять будет плюс.

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Относительно того, почему остаток на госказначейском счете больше, чем месяцем ранее, то, скорее всего, это прибыль, которую перевел Национальный банк. Маловероятно, что в мае увеличились налоговые платежи из-за кризисной ситуации», — сообщает Ярослав Жалило