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Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Госбюджет сведен с профицитом в 8,5 млрд грн
 
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В Нацбанке сообщили, что госбюджет страны сведен с профицитом в 8,5 млрд грн

В Национальном банке Украины сообщили, что в апреле 2020 года государственный бюджет выполнен с профицитом в размере 8,5 млрд грн, в значительной мере полученном благодаря перечислению НБУ прибыли за предыдущий год (42,7 млрд грн), информирует enovosty.com/news.

Несмотря на это, доходы в годовом измерении ожидаемо сократились (на 7,3%). Снижение экономической активности вследствие карантина негативно сказалось почти на всех основных налогах, особенно — на связанных с импортом. Зато поддержали доходы рост производства табачных изделий и поступление от налога на прибыль предприятий.

В то же время рост расходов государственного бюджета ускорился (до 9,4%) за счет увеличения поддержки Пенсионного фонда и расходов на здравоохранение. Местные бюджеты второй месяц подряд выполняются с дефицитом (1,8 млрд грн). В итоге в апреле сформировалось положительное сальдо сводного бюджета


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 224

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