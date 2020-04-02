У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, — Александр Палий

Главная » Последние новости » Финансовые новости » У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий У Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны, - Александр Палий

Закрыть Отправить

С вопросом относительно возможности изменений курса гривны в условиях пандемии COVID-19 «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что он согласен с позицией Нацбанка

«И если будет принят закон по Коломойскому и Приватбанку, то у Нацбанка достаточно денежных средств, чтобы держать курс гривны. И даже только благодаря наличию этих среств можно поддерживать стабильный курс гривны без затрат. Кроме того, у нас есть позитивные новости относительно того, что нефть и газ резко падают в цене. И это значит, что у Украины появляется возможность выхода в торговый профицит. Ранее у нас была дефицитная торговля, то есть мы покупали больше, чем продавали. Сейчас может быть так, что несколько миллиардов долларов Украина получит за счет падения цен на нефть и газ.

В то же время, если цены на нефть и газ обрушились кардинально, то цены на продовольственные товары, которыми торгует Украина, гораздо меньше просели. То есть, в принципе, Украина в экономическом смысле при поддержке МВФ может очень неплохо держаться. Однако в Украине все равно будет падение ВВП в силу того, что у нас огромное количество бизнеса сейчас стоит. В то же время, если у нас будет сотрудничество с МВФ, то экономический шок будет не таким сильным, как, например, в 90-х годах», — говорит Александр Палий

Читайте: Курс гривны укрепился