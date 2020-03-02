В Украине объем государственного долга сократился на 0,9 млрд долл
В Украине объем государственного долга за январь сократился на 0,9 млрд долл
В Министерстве финансов Украины сообщили, что за январь 2020 года объем государственного долга сократился на 0,9 млрд долл (на 1,1%) и составил 83,43 млрд долл , информирует enovosty.com/news.
В то же время, объем государственного и гарантированного государством долга в национальной валюте вырос на 4,04% и составил 2 079,02 млрд грн.
В Минфине подчеркнули, что существенным фактором влияния на размер государственного долга стала девальвация украинской национальной валюты по отношению к доллару.
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Для снижения влияния изменения курса на размер госдолга Министерство финансов постепенно уменьшает долю государственного долга в общем объеме заимствований.