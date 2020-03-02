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По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано 97 кредитов на сумму 66 млн грн

Главная » Последние новости » Финансовые новости » По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано 97 кредитов на сумму 66 млн грн
 
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В Минфине сообщили, что программу «Доступные кредиты 5-7-9%» официально запустили 3 февраля, а на участие в программе заявку подало 17 тысяч бизнесменов

В Министерстве финансов Украины сообщили, что по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» с 1 февраля по 2 марта было выдано 97 кредитов на сумму 66,11 млн грн, информирует enovosty.com/news.

Сообщается, что с 24 февраля по 1 марта количество заявок предпринимателей на участие в программе увеличилось с 6190 до 15 190. А в феврале 2020 года Фонд развития предпринимательства, который реализует государственную программу, заключил соглашения о сотрудничестве с Ощадбанком, Укрэксимбанком, Укргазбанком, Приватбанком и ПУМБ.

По программе «Доступные кредиты 5-7-9%» уже выдано 97 кредитов на сумму 66 млн грн

Фонд также внес изменения в программу господдержки бизнеса. В частности, максимальная сумма предоставления кредита увеличена до 2 млн грн, расширены инвестиционные цели программ предприятий, пересмотрен расчет процентной ставки и т.д.

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В Кабмине сообщили, что для участия в государственной программе уже зарегистрировалось 17 тысяч предпринимателей. Лидером по количеству выданных кредитов стала Винницкая область. Винничане получили кредитов на общую сумму 3,8 млн грн.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 92

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