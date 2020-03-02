Олег Пендзин рассказал о важности снижения учетной ставки

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году Нацбанк планирует снизить учетную ставку по государственным кредитам до 7%.

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на уровень кредитования и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин отмечает, что ставка рефинансирования Национального банка должна формироваться исходя из зафиксированного индекса инфляции плюс 1,5-2,0%

«Поэтому если мы предполагаем, что индекс инфляции в этом году будет на уровне 5%, то ставка рефинансирования действительно должна быть 6,5-7% годовых. Это правильно. То есть с точки зрения банковской науки, так оно и должно быть. Однако необходимо напомнить, что в прошлом году инфляция была 4,1%, а ставка рефинансирования была 11%. То есть при уровне инфляции 4,1% эффективная ставка рефинансирования должна быть на уровне 6%. Но Национальный банк загнал не только ставку рефинансирования заоблачно, но и завалил валютно-курсовую политику.

Относительно перспектив развития экономики Украины, то необходимо отметить, что эффективное кредитование экономики осуществляется в том случае, когда базовая ставка рефинансирования составляет, как уже сообщалось, сумму индекса инфляции плюс 1,5-2,0%. Если учетная ставка выше, то кредиты не работают. Например, в Европейском центробанке ставка рефинансирования составляет 0% при инфляции в 1,5%. То есть в Европе максимально удешевляются кредиты для того, чтобы обеспечить высокий уровень развития отечественного производства. У нас, к сожалению, пока все наоборот. У нас все делается для того, чтобы производство загнать непонятно куда. Поэтому, конечно, если будет такая ставка рефинансирования, то это будет отражать общие классические подходы к необходимости кредитования бизнеса», — сообщает Олег Пендзин

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