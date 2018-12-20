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В Украине ожидается снижение курса доллара

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине ожидается снижение курса доллара
 
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В ближайшей перспективе эксперты прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара

Курс доллара по отношению к гривне продолжает падать. Если ранее падение доллара было обусловлено подписанием соглашения о новом транше МВФ, то сегодня уменьшение курса связано с сезонным фактором, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Действие сезонного фактора обусловлено необходимостью оплаты предприятиями налогов в конце года и выплатой иностранцами обязательств по существующим контрактам.

В результате, продажи доллара превышают приобретение валюты. Таким образом, преобладание на финансовом рынке предложения валюты над спросом является на сегодня ключевым фактором влияния на стоимость валюты

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости доллара. Планируется, что курс доллара по отношению к гривне в ближайшем будущем будет на уровне 27,50-27,55 грн./$.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 178

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