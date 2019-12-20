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Андрей Новак рассказал об укреплении курса гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Андрей Новак рассказал об укреплении курса гривны
 
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Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к доллару составил 23,33 грн/долл, что является максимальным значением с января 2016 года.

С вопросом, насколько спекулятивным и искусственным является укрепление гривны на фоне падения промышленного производства «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю Комитета экономистов Украины Андрею Новаку, информирует enovosty.com/news.

Андрей Новак сообщает, что то, что происходит последние два месяца является спекуляцией

«Валютной спекуляцией тех, кто имеет первичную информацию от НБУ о его действиях по каждому торговому дню. И цель которых, как можно дешевле скупить иностранную валюту, чтобы потом, очевидно, после обвала гривны ее подороже продать и заработать огромные деньги с воздуха. Но на самом деле это не с воздуха, а из наших карманов.

И подобные истории с гривной у нас уже были. Некоторое время курс доллара был пять грн. Затем гривна укрепилась до почти четырех грн за доллар, после чего обвалилась до восьми грн. Боюсь, чтобы сейчас не было повторения этой гривневой истории, которая была несколько лет назад», — сообщает Андрей Новак

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 93

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