Впервые с 2013 года госдолг снизился ниже 50% от ВВП

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Впервые с 2013 года уровень государственного долга Украины снизился ниже 50% от ВВП

В Министерстве финансов Украины сообщили, что впервые с 2013 года уровень государственного долга Украины снизился ниже 50% от ВВП, информирует enovosty.com/news.

В министерстве также подчеркнули, что отношение долга к ВВП к концу 2020 года не должно превышать 45,3%, а к концу 2024 года — 40%.

Напомним, в 2018 году госдолг сократился до 60,9% от ВВП, в то время как в 2017 году он составлял 71,8%. Размер государственного долга на 31 декабря прошлого года составлял 78,32 млрд долларов.