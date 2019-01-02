Нет повода для паники: Что будет с курсом доллара в 2019 году?

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нет повода для паники: Что будет с курсом доллара в 2019 году? Нет повода для паники: Что будет с курсом доллара в 2019 году?

Закрыть Отправить

2018 год был относительно спокойным и стабильным для нацвалюты: доллар иногда заставлял украинцев попотеть, но не демонстрировал очень резких скачков

2018 год закончился для доллара стабильно и без сильной турбулентности. Причин для этого сразу несколько. Это и новая программа финансирования stand-by с первым траншем Международного валютного фонда, и рекордные показатели экспорта зерновых. Тем не менее, среди населения нет спокойствия: люди стараются с каждой прибыли пополнять запасы «зеленого», так как весна для страны будет непростой. Но так ли это необходимо? , информирует enovosty.com/news.

Финансовые эксперты считают, что повода для сильной паники нет. Нацвалюте и правда грозит некое проседание, но после грядущих выборов ситуация должна стабилизироваться. В период выборов в страну должны поступать финансовые вливания. Эксперты успокаивают украинцев: у Национального банка есть достаточное количество валютных резервов, а Евросоюз, МВФ и другие западные партнеры в будущем намерены поддерживать Украину «копейкой». Потому даже в непростой предвыборный период сильных валютных стрессов не предвидится. Скорее всего, доллар останется в пределах 28 грн за один «зеленый».

Тем не менее, есть и некоторые риски. В частности, непростым будет период в начале мая, когда придет время выплачивать долг Международному валютному фонду. Кроме того, международные эксперты предупреждают о том, что в Польше и других европейских странах может наступить серьезных кризис, что повлияет на прибыть украинских заробитчан. Это, логично, также повлияет на курс. Тем не менее, если президентские и парламентские выборы пройдут без сильных сотрясений и забастовок — всё должно быстро стабилизироваться.

Вместе с тем, сильного проседания доллара при любом сценарии ожидать не стоит. Меньше, чем мы имеем сейчас, скорее всего, на табло мы уже и не увидим.

Читайте: Доллар летит вверх. Никто его не сдерживает