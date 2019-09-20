Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд

Закрыть Отправить

Украина может заключить новое соглашение с МВФ по программе расширенного финансирования и получить от МВФ кредит в размере около $5 млрд

В Bloomberg сообщили, что Украина проводит переговоры с Международным валютным фондом относительно получения нового займа в размере около $5 млрд, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, расширенное финансирование должно заменить краткосрочную программу и может быть рассчитана на период до трех лет.

Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, основной задачей правительства является обеспечение того, чтобы представители МВФ уехали из Украины с предварительным соглашением.

Читайте: Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана

Ранее сообщалось, в сентябре Украина погасила последний платеж по программе МВФ 2014 года, перечислив $156 млн. Сейчас Нацбанк рассчитывает на заключение нового четырехлетнего соглашения с МВФ на сумму в размере $5-10 млрд.