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Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд
 
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Украина может заключить новое соглашение с МВФ по программе расширенного финансирования и получить от МВФ кредит в размере около $5 млрд

В Bloomberg сообщили, что Украина проводит переговоры с Международным валютным фондом относительно получения нового займа в размере около $5 млрд, информирует enovosty.com/news.

По мнению экспертов, расширенное финансирование должно заменить краткосрочную программу и может быть рассчитана на период до трех лет.

Украина может получить от МВФ займ в размере около $5 млрд

Напомним, миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. По мнению премьер-министра Алексея Гончарука, основной задачей правительства является обеспечение того, чтобы представители МВФ уехали из Украины с предварительным соглашением.

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Ранее сообщалось, в сентябре Украина погасила последний платеж по программе МВФ 2014 года, перечислив $156 млн. Сейчас Нацбанк рассчитывает на заключение нового четырехлетнего соглашения с МВФ на сумму в размере $5-10 млрд.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

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