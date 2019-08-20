Стали известны причины укрепления гривны

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Стали известны причины укрепления гривны Стали известны причины укрепления гривны

Закрыть Отправить

Заместитель главы НБУ рассказал об основных причинах укрепления гривны

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что укрепление гривны стало следствием повышения спроса со стороны нерезидентов на украинские активы, увеличения денежных поступлений от трудовых мигрантов, благоприятной рыночной коньюнктурой для украинских экспортеров и уменьшения вывода дивидендов за границу, информирует enovosty.com/news.

Сологуб подчеркнул, что укреплению украинской национальной валюты способствует деятельность нерезидентов, в частности, повышение спроса на украинские активы, особенно на облигации внутреннего государственного займа.

Кроме того, по мнению замглавы НБУ, позитивными факторами являются благоприятные условия для экспорта украинской продукции и стабильные денежные поступления от трудовых мигрантов.

Сологуб отметил, что важным позитивным психологическим фактором является ожидание бизнеса, что проявляется в более низком уровне репатриации дивидендов на фоне полной отмены ограничений на их выплату.