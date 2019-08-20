Фонд гарантирования вкладов планирует в этом году увеличить сумму возмещения

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Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц сообщила, что фонд планирует в этом году увеличить сумму возмещения

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут сообщила, что фонд планирует до 2027 года постепенно увеличить размер гарантированного возмещения до 100 тысяч евро, информирует enovosty.com/news.

Рекрут отметила, что сегодня перед фондом стоят такие важные задания, как увеличение граничного размера суммы возмещения по вкладам, реструктуризация задолженности фонда перед Минфином и имплементация Евродиректив.

Рекрут подчеркнула, что фонд планирует осуществить поэтапное увеличение суммы гарантированного возмещения до 100 тыс евро в гривневом эквиваленте, а первое повышение суммы гарантированного возмещения фонд планирует осуществить до конца этого года.

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По мнению главы Фонда гарантирования вкладов, для выявления проблем НБУ и Фондом гарантирования вкладов на ранних этапах и принятия соответствующих мер по их устранению необходимо разработать и внедрить систему раннего реагирования