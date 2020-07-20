Виктор Скаршевский: «К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности»

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Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что НБУ должен продолжить снижать учетную ставку

С вопросом относительно того, можно ли в ближайшем будущем снизить учетную ставку и окажет ли это влияние на экономику «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что в ближайшее время можно снизить учетную ставку

«И ближайшее время уже наступит 23 июля. Нацбанк должен будет пересмотреть учетную ставку, обновить свой прогноз по экономике на этот год и свои ожидания по евроразвитию на ближайшее время. По моему мнению, учетная ставка может снизиться до 5-5,5%. Это конечно необходимое, но недостаточное условие и оно не приведет к автоматическому расширению кредитования банками.

А приведет к увеличению кредитования только лишь, если у правительства будут целевые программы по поддержке экономики и развитию промышленности. Тода как-раз и пригодится низкая учентная ставка для того, чтобы Нацбанк мог рефинансировать коммерческие банки под низкую учетную ставку и чтобы коммерческие банки могли выдавать льготные кредиты в рамках государственных целевых программ.

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То есть здесь необходимо сотрудничество с правительстом для того, чтобы низкая учетная ставка оказала влияние на расширение кредитования. Потому что главная задача — это экономический рост и увеличение занятости без сжатия кредитования, как это происходило последние несколько лет. МВФ прогнозирует на этот и на следующие года уменьшение кредитов в реальном секторе экономике и поэтому никакого экономического развития быть не может. Поэтому надеемся, что при новом руководстве будет небольшое снижение учетной ставки и в целом должна быть пересмотрена денежно-кредитная политика и более плотное сотрудничество между Нацбанком и правительством», — сообщает Виктор Скаршевский