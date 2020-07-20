Виктор Скаршевский: «К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

20.07.2020 г.
19:54Виктор Скаршевский: "К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности"
13:40Международное рейтинговое агентство Moody`s впервые присвоило рейтинг АО «ТАСКОМБАНК»
13:07Гривна опять в лидерах среди самых недооцененных валют
16.07.2020 г.
15:02Украина получит помощь от Евросоюза на поддержку малого бизнеса
15.07.2020 г.
11:27Столичная налоговая отреагировала на жалобу инвалида-колясочника
14.07.2020 г.
15:01Закон "О виртуальных активах": в Украине планируют легализовать криптовалюту
13.07.2020 г.
16:07LeoGaming и Concord bank запустили платежи в один клик с Google Pay
Все финансовые новости

Аналитика

20.07.2020

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче ...
17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...
13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...

Последние новости

20.07.2020 г.
23:20 В Париже появился первый кинотеатр на воде с лодками вместе кресел (ФОТО)
20:59 Археологи выяснили, как древние индейцы приспосабливались к изменению климата
20:48 СБУ блокировала деятельность антиукраинских агитаторов
20:32 При Путине россияне становятся с каждым годом все беднее и беднее, - Злой Одессит
20:16 Испытания береговых ракетных комплексов "Нептун" завершены, - командующий ВМС ВСУ
19:54 Виктор Скаршевский: "К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности"
19:46 Россияне готовят массовый «набег на банки»
19:23 Топ-коррупция: Онур и Альтком с экс-директором Укравтодора Новаком украли миллионы долларов на дорожном строительстве в Украине
19:16 Италия представила новый электрический спорткар
18:59 На Львовщине засняли приближающуюся к Земле комету Неовайз
18:47 Киберполиция блокировала деятельность кибер-мошенника
17:47 Зеленский приветствует решение Ирана передать черные ящики украинского авиалайнера во Францию, - Reuters
17:18 В столице произошел взрыв в кафе
16:58 В оккупированном Крыму уничтожена уникальная Немецкая балка, - Злой Одессит
16:41 Украина увеличила импорт агропродукции
16:21 В Черном море проходят военные учения Sea Breeze 2020 (ВИДЕО)
15:58 Великобритания обвиняет РФ во вмешательстве в выборы 2019 года, - Fox News
15:38 Турция начала бурение в Черном море: подробности
15:02 Цены на нефть упали из-за COVID-19
15:00 Мир ждет демографический кризис: ученые выяснили, каким будет мировое население в 2100 году
14:45 В Австрии собак натренируют искать людей, больных COVID-19
14:40 В Украине запустили систему по розыску автомобилей должников: как она работает
14:20 Компания Boeing испытала свои беспилотники в полностью автономном режиме (ВИДЕО)
13:40 Международное рейтинговое агентство Moody`s впервые присвоило рейтинг АО «ТАСКОМБАНК»
13:40 Иран может затопить рынок миллионами баррелей нефти, если Джо Байден станет президентом, - аналитик с Уолл-стрит
13:24 Беларусь зашатали протесты и гибридные информационные волны, - "Злой одессит"
13:20 Сотрудникам полиции в Украине могут разрешить останавливать автомобили без уважительной причины
13:07 Гривна опять в лидерах среди самых недооцененных валют
13:00 В ВОЗ рассказали, когда рассчитывают начать глобальную вакцинацию против COVID-19
12:40 На популярном среди украинцев курорте сгорели сразу 2 базы отдыха (ФОТО)
12:20 Китай спустил на воду исследовательское судно для изучения Южно-Китайского моря
12:11 Под Сумами выброс опасного вещества. Людей просят закрыть окна и не выходить на улицу
12:08 Москва ищет повод напасть на Грузию, - историк Климовский
11:56 Новый вид отпуска и мужской декрет: В Украине кардинально меняются правила
11:24 Август 2020: Сколько дней будут отдыхать украинцы?
11:13 Экс-главу "Укравтодора" задержали в Польше. В чем обвиняют Новака и что ему грозит?
11:11 В России протестующий сбил флагом Украины кепку с полицейского. Открыто дело (ВИДЕО)
10:16 Ещё один российский город присоединился к протестам против произвола Кремля
10:00 Не тогда, когда умрет Путин: Блогер рассказал, когда Украина и Россия нормализуют отношения
09:44 Стало известно, кто может повторно заразиться COVID-19
09:20 "Черные ящики" сбитого самолета МАУ уже в Париже
08:55 Вытащили из машины и стреляли: В Киеве пьяные парни напали на студентов из Конго из-за цвета кожи
08:41 Оккупанты обстреляли Объединенные силы из тяжелой артиллерии, но дорого поплатились
08:32 Предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую. Пономарь рассказал о возможных сценариях
08:07 Ученый рассказал о быстром способе уничтожить COVID-19
07:50 ВМС США ввел в строй универсальный десантный корабль USS Tripoli
07:40 Водителей в Украине ожидает повышение штрафов за нарушение ПДД
07:30 Житель США снова заболел COVID-19 спустя 3 месяца после выздоровления
07:15 Украинская армия получила модернизированные танки Т-64 (ФОТО)
07:00 Стало известно, будут ли наказывать украинских водителей за выпитое безалкогольное пиво
19.07.2020 г.
16:23 Избиение женщины в маршрутке: Неизвестные совершили самосуд над агрессором (ФОТО, ВИДЕО)
16:10 «Долгоиграющий» COVID-19: Проблемы могут "всплыть" через пару месяцев после заражения
15:47 Половина мировых богатств находится у 26 сверхбогатых людей, - Генеральный секретарь ООН
14:36 Наследному принцу передали полномочия эмира Кувейта
14:18 К Рождеству ситуация с COVID-19 в Великобритании нормализуется, - премьер-министр Джонсон
13:32 Откуда взялся коронавирус: Госдеп рассекретил депеши об Уханьском институте вирусологии
13:14 Главный санврач напомнил правила безопасности, чтобы отдых на пляже не закончился в инфекционном стационаре
12:42 Нидерланды расследуют, почему перед катастрофой MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной
12:35 В Сети появилось видео встречи туристов с медведем в Мексике
12:30 Коронавирус в Украине: 731 новый зараженный и 8 умерших за сутки
Все новости »

Виктор Скаршевский: «К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Виктор Скаршевский: "К увеличению кредитования должны привести программы правительства по поддержке экономики и развитию промышленности"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что НБУ должен продолжить снижать учетную ставку

С вопросом относительно того, можно ли в ближайшем будущем снизить учетную ставку и окажет ли это влияние на экономику «Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что в ближайшее время можно снизить учетную ставку

«И ближайшее время уже наступит 23 июля. Нацбанк должен будет пересмотреть учетную ставку, обновить свой прогноз по экономике на этот год и свои ожидания по евроразвитию на ближайшее время. По моему мнению, учетная ставка может снизиться до 5-5,5%. Это конечно необходимое, но недостаточное условие и оно не приведет к автоматическому расширению кредитования банками.

А приведет к увеличению кредитования только лишь, если у правительства будут целевые программы по поддержке экономики и развитию промышленности. Тода как-раз и пригодится низкая учентная ставка для того, чтобы Нацбанк мог рефинансировать коммерческие банки под низкую учетную ставку и чтобы коммерческие банки могли выдавать льготные кредиты в рамках государственных целевых программ.

Читайте: Олег Пендзин: В Украине сегодня населению кроме депозитов некуда вкладывать деньги

То есть здесь необходимо сотрудничество с правительстом для того, чтобы низкая учетная ставка оказала влияние на расширение кредитования. Потому что главная задача — это экономический рост и увеличение занятости без сжатия кредитования, как это происходило последние несколько лет. МВФ прогнозирует на этот и на следующие года уменьшение кредитов в реальном секторе экономике и поэтому никакого экономического развития быть не может. Поэтому надеемся, что при новом руководстве будет небольшое снижение учетной ставки и в целом должна быть пересмотрена денежно-кредитная политика и более плотное сотрудничество между Нацбанком и правительством», — сообщает Виктор Скаршевский


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 130

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Все статьи




Читайте также

Олег Пендзин: В Украине сегодня населению кроме депозитов некуда вкладывать деньги
 Игорь Чаленко рассказал о возможности снижения ставок по кредитам в ближайшей перспективе
Украинцев ждут дешевые кредиты. Но есть важный момент
 В Украине впервые за много лет появился положительный торговый баланс, - Виктор Скаршевский
Уменьшение вложений нерезидентов в ОВГЗ является природным процессом, - Игорь Чаленко
 Уже сегодня надо готовить почву для возобновления нашего экономического потенциала, - Игорь Чаленко
Нацбанк снизил учетную ставку до 8%
 Виктор Скаршевский рассказал о ситуации с уменьшением средств на едином казначейском счету

Армия

Бронированный автомобиль KRAZ SHREK ONE TC
Самолет истребитель Eurofighter Typhoon (Великобритания, Германия, Италия, Испания)
Бронетранспортер OT-64 SKOT (Чехия, Польша)
Cамолет военно-транспортный Ан-70
Вся армия    >>

Персоны

Кагаловский
Константин
Абрамович
Роман
Рабинович
Вадим
Оробец
Леся
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, будут ли наказывать украинских водителей за выпитое безалкогольное пиво (6596)

Ещё один российский город присоединился к протестам против произвола Кремля (4793)

Москва ищет повод напасть на Грузию, - историк Климовский (3336)

Украинская армия получила модернизированные танки Т-64 (ФОТО) (2255)

Сотрудникам полиции в Украине могут разрешить останавливать автомобили без уважительной причины (1953)

В ВОЗ рассказали, когда рассчитывают начать глобальную вакцинацию против COVID-19 (1942)

Ученый рассказал о быстром способе уничтожить COVID-19 (1767)

Новый вид отпуска и мужской декрет: В Украине кардинально меняются правила (1576)

Не тогда, когда умрет Путин: Блогер рассказал, когда Украина и Россия нормализуют отношения (1570)

Житель США снова заболел COVID-19 спустя 3 месяца после выздоровления (1330)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новак

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Избиение женщины в маршрутке: Неизвестные совершили самосуд над агрессором (ФОТО, ВИДЕО) (10318)

Стало известно, будут ли наказывать украинских водителей за выпитое безалкогольное пиво (6590)

Испанские медики выявили самый ранний симптом COVID-19 (6042)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 