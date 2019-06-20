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Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза
 
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Глава представительства ЕС в Украине назвал основные условия для предоставления макрофинансовой помощи от ЕС

Глава представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли сообщил, что для получения макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить несколько условий, касающихся экономических реформ, информирует enovosty.com/news.

Хьюга Мингарелли подчеркнул, что ЕС планирует предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Условия, которые Украина должна выполнить для получения транша, касаются борьбы с коррупцией и реформ в экономической сфере. Наиболее важным требованием является введение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции автоматической проверки электронных деклараций государственных служащих.

Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза

Напомним, в июне 2018 года Европарламент принял решение о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Для получения денежных средств Украина должна реализовать антикоррупционные программы, создать антикоррупционный суд и «продемонстрировать уважение к демократическим ценностям». Согласно данным Министерства финансов Украины, процентная ставка по выделенным средствам не будет превышать 2% годовых.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 113

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