Глава представительства ЕС назвал основные условия для предоставления помощи от Евросоюза

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Глава представительства ЕС в Украине назвал основные условия для предоставления макрофинансовой помощи от ЕС

Глава представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли сообщил, что для получения макрофинансовой помощи от ЕС Украина должна выполнить несколько условий, касающихся экономических реформ, информирует enovosty.com/news.

Хьюга Мингарелли подчеркнул, что ЕС планирует предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €500 млн. Условия, которые Украина должна выполнить для получения транша, касаются борьбы с коррупцией и реформ в экономической сфере. Наиболее важным требованием является введение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции автоматической проверки электронных деклараций государственных служащих.

Напомним, в июне 2018 года Европарламент принял решение о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Для получения денежных средств Украина должна реализовать антикоррупционные программы, создать антикоррупционный суд и «продемонстрировать уважение к демократическим ценностям». Согласно данным Министерства финансов Украины, процентная ставка по выделенным средствам не будет превышать 2% годовых.

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