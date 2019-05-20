Зубко советует украинцам не ждать снижения стоимости газа, а двигаться в сторону энергоэффективности

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Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко советует украинцам не ждать снижения стоимости газа, а предпринимать все меры для повышения энергоэффективности

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщил, что украинцам не стоит ожидать в ближайшем будущем существенного снижения тарифов на газ, даже несмотря на уменьшение цен в Европе, информирует enovosty.com/news.

Министр регионального развития подчеркнул, что для снижения стоимости в платежках необходимо предпринимать все меры для повышения энергоэффективности. Зубко отметил, что украинцы не могут оказывать влияние на рыночную стоимость природного газа, однако могут контролировать его потребление.

Отметим, ранее сообщалось, что снижение цены на природный газ на мировом рынке позволило Украине немного уменьшить тарифы на газ для населения. А именно, с 1 мая стоимость природного газа снизилась с 8,55 тыс. грн до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. Кроме того, теперь для каждого региона устанавливается своя цена на газ в зависимости от стоимости транспортировки.

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