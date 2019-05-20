В Украине с 1 июля повышается размер прожиточного минимума

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В Украине с 1 июля 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума до 1 тысячи 963 гривны

В Украине с 1 июля 2019 года увеличивается размер прожиточного минимума. Напомним, прожиточный минимум представляет собой стоимостную величину пищевых продуктов, необходимых для обеспечения здорового функционирования организма человека, а также минимального количества непродовольственных товаров и услуг, необходимых для основных социальных потребностей личности, информирует enovosty.com/news.

На сегодня прожиточный минимум составляет 1 тысячу 853 гривны. С 1 июля 2019 года прожиточный минимум будет составлять 1 тысячу 963 гривны. Для потерявших трудоспособность украинцев прожиточный минимум увеличится до 1 тысячи 564 гривны. Кроме этого, планируется увеличение выплат на детей. А именно на детей возрастом до 6 лет выплаты возрастут до 1 тысячи 699 гривен.

Повышение размера прожиточного минимума повлияет и на налоговую ставку, устанавливающуюся в пределах 10% прожиточного минимума. Также размер прожиточного минимума окажет влияние на размер налоговой социальной льготы.

Напомним, если трудоспособный украинец получает зарплату размером меньше прожиточного минимума, то он имеет право перечислять только часть налогов.

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