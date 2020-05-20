Главным инвестором для Украины может быть украинский бизнес, — Руслан Бортник

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Главным инвестором для Украины может быть украинский бизнес, - Руслан Бортник Главным инвестором для Украины может быть украинский бизнес, - Руслан Бортник

Закрыть Отправить

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск в Украине единого офиса инвестиций, в то время как ранее в каждом министерстве было предприятие, которое занималось привлечением инвестиций

С вопросом относительно эффективности создания единого офиса инвестиций “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что работа единого офиса инвестиций вряд ли будет эффективна, потому что сегодня найти инвесторов, готовых вкладывать в условиях нестабильности, крайне сложно

«В то же время, наличие одного офиса упростит контроль со стороны Администрации президента за процессом инвестиций. Но это приведет к уменьшению количества людей, работаюших в сфере привлечения инвестиций, уменьшению количества контактов.

И эта идея является больше пиаром и демонстрацией того, что мы ищем инвестиции. Но все реально понимают, что сейчас инвестиции в Украину не потекут, как и раньше. А главным инвестором для Украины может быть украинский бизнес и население Украины, если для этого создать соответствующие условия.

Читайте: Руслан Бортник рассказал об опасности сокращения международных резервов Украины

Во время пресс-конференции звучала другая важная идея. Это идея о легализации капитала. Это действительно может быть эффективно. Если будет качественная программа, то легализация капитала может привлечь существенные инвестиции в украинскую экономику. А сам по себе офис инвестиций ничего привлекательного для внешних инвесторов предложить не сможет», — говорит Руслан Бортник